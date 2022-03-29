Ünlü komedyen Ricky Gervais, Oscar gecesini eleştirdi

Ünlü komedyen Rick Gervais, Oscar Ödül Töreni'nde adaylara verilen 140 bin dolar değerindeki çantayı eleştirirken töreni izlemeyeceğini de söyledi.

Sozcu.com.tr

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2020’de Altın Küre Ödülleri’ne ev sahipliği yaparken yıldızları sert bir şekilde eleştiren ünlü komedyene, bu yıl Los Angeles’ta 94. Akademi Ödülleri’ne katılsaydı neler söyleyeceği soruldu.

Gervais Twitter’da şöyle yazdı: “Merhaba. Umarım bu şov evde izleyen sıradan insanları neşelendirmeye yardımcı olur. Örneğin işsizseniz ya da bir işiniz olsa bile, biraz rahatlayın. Maaşınız muhtemelen tüm oyunculara verilen hediye paketi kadar olmayacaktır. Bunun şimdiye kadarki en çeşitli ve ilerici Oscar olduğunu duyurmaktan gurur duyuyorum. Baktığımda her kesimden insan görüyorum. Tabii ki fakir insanlar hariç. Kahretsin onları.”

Tören boyunca daha fazla tweet atıp atamayacağı sorulduğunda Gervais, “Uyuyacağım” diye cevap verdi.

OSCAR HEDİYE ÇANTASI SOSYAL MEDYADA DA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEYDİ

Adaylara verilen hediye çantalar sosyal medyada da eleştirilerin odağıydı. Özellikle Ukrayna’nın işgal altında oluşu ve ünlülerin bağış yaptıklarını ya da üzüntülerini duyurmalarına rağmen bu hediyeleri kabul etmeleri ve organizasyon tarafından takdim edilmesi ikiyüzlülük olarak nitelendi.

Ürünler, üst düzey atıştırmalıklardan bir arsaya kadar uzanıyordu. Pakette bir inşaat şirketinden 25.000 dolarlık bir proje de dahil olmak üzere lüks bir tesiste iki kişilik 15.600 dolarlık dört gecelik konaklama; 15.000 dolarlık sağlıklı yaşam inzivası ve Botoks gibi 10.000 dolarlık bir cilt tedavisini de içeriyor.

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