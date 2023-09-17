Ünlü komedyen Russell Brand hakkında tecavüz ve taciz suçlaması

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand'in çok sayıda kadına uzun yıllar boyunca tecavüz, taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırıda bulunduğunun ortaya çıkması gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Sunday Times, yaptığı kapsamlı ve araştırmacı habercilik ile İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand’in yedi yıllık bir süreç içerisinde dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Gazete, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında Brand’in dört kadına cinsel saldırıda bulunduğunu yazarken, Brand ise iddiaları yalanladı. ABD’li ünlü şarkıcı Katy Perry’nin bir dönem eşi olan 48 yaşındaki Brand hakkında iddialar ise kan dondurucu.

İddia edilen olayların 2006 ve 2013 yılları arasında gerçekleştiğini aktaran Times, bir kadının tecavüz iddiasında bulunduğunu, bir diğerinin ise Brand’in kendisine 16 yaşındayken ve hala okuldayken saldırdığını söylediğini belirtti. Gazete, suçlayanlardan ikisinin olayların Los Angeles’ta meydana geldiğini bildirdiğini söyledi.

İddialarla ilgili daha fazla ayrıntı yayınlayacak olan Channel 4 TV’nin belgesel programı “Dispatches”, eski adıyla Twitter olarak bilinen X’te kadınların iddia edilen olayları anlattıkları bir dizi klip de yayınladı.

2019’DAN BERİ ARAŞTIRIYORLARMIŞ

Brand sosyal medyada yayınladığı bir video mesajında suçlamaların “son derece korkunç ve saldırgan saldırıların yanı sıra oldukça aptalca şeyler” içerdiğini söyledi.

“Ancak bu şaşırtıcı ve oldukça barok saldırıların arasında, kesinlikle reddettiğim bazı çok ciddi iddialar var” dedi.

Sunday Times, 2019’dan beri Channel 4 TV’deki gazetecilerle birlikte bu haber üzerine çalıştıklarını da duyurdu.

Bir dönem İngiltere’nin en popüler oyuncularından biri olan Brand, 2010 yılında Hindistan’da lüks bir düğün ile Perry ile evlenmiş fakat çift 14 ay sonra boşanma kararı almıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İngiliz medyası bu kadınların polise şikayette bulunup bulunmadığıyla ilgili bir bilgi paylaşmazken İngiliz polisi harekete geçti.

Hem gazeteye hem de TV’ye konuşan ve tecavüz ve taciz iddialarını gündeme getiren kadınların kimliği açıklanmazken, İngiliz polisi bir açıklama yaptı. İngiliz polisi, Brand’i suçlayan kadınların polise giderek resmi şikayette bulunmasını istedi.

Dispatches’a konuşan “Nadia” isimli bir kadın 1 Temmuz 2012’de Brand’in evine gittiğini ve ünlü oyuncunun çırılçıplak bir şekilde çıkarak kendisini duvara ittirdiğini söyledi. Gerçek ismini açıklamayan kadın, “Ben kaçmaya çalıştım ama beni tuttu, iç çamaşırımı avuçladı ve onu kenara çekti. Ben kaçmak istedim. Fakat bir prezervatif kullanmadan bana tecavüz etti” dedi.

TECAVÜZ EDİP MESAJ ATMIŞ

Nadia daha sonra Brand’in kendisine bir mesaj attığını da söyledi.

Mesajda, “Özür dilerim. Çok çılgıncaydı ve bencilceydi. Umarım beni affedebilirsin, sevgi dolu biri olduğunu biliyorum” dedi. Genç kadın, adının lekelenmesinden korktuğu için polise gitmediğini de belirtti.

16 YAŞINDAKİ KIZA DA SALDIRMIŞ

İngiliz medyasına konuşan bir diğer kadın henüz 16 yaşındayken ve Brand de 31 yaşındayken cinsel saldırıya maruz kaldığını söyledi. Genç kadın, Brand’in kendisinden “çocuk” diye bahsettiğini de söyledi. Alice sahte adını kullanan kadın, Brand’in kendisiyle Londra’daki Leicester Meydanı’nda iletişim kurduğunu söyledi. O dönemde Brand, Channel 4’teki Biri Bizi Gözetliyor benzeri bir programda ve BBC’de sunucu olarak görev alıyordu.

Alice, “Ben onu ittirmeye çalıştım fakat geri adım atmadı ve bana cinsel saldırıda bulundu” dedi. Alice, olay yaşandığında halen okulda öğrenci olduğunu da söyledi. Alice ilk cinsel deneyiminin bu tecavüz olayı olduğunu da söyledi.

Brand’in cinsel saldırıda bulunduğu bir diğer kadın ise olayın Los Angeles’ta yaşandığını belirtti. İsmini açıklamayan kadın, Brand’in kendisini, “Eğer bu olayı birine bahsedersen yasal yollara giderim” sözleriyle tehdit ettiğini dile getirdi.

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