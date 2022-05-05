Ünlü komedyen sahnede saldırıya uğradı

Amerikalı komedyen Dave Chappelle, Los Angeles'taki Hollywood Bowl Açık Hava Konser Salonu’nda sahnede saldırıya uğradı. Chappelle'in saldırıya uğraması, akıllara Oscar Ödül Töreni'nde ünlü oyuncu Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atmasını getirdi.

Sozcu.com.tr

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Netflix’in özel bir şovu için sahneye çıkan Dave Chappelle sahnede saldırıya uğradı.

Geçen yıl sahneye çıktığında translar hakkında yaptığı yorumlarla tartışmalara neden olan komedyen Chappele, aldığı sert eleştirilerden sonra güvenliğini artırmak zorunda olduğundan bahsetmişti. Chappelle, salı günü sahnede bıçaklı bir saldırıya uğradıktan sonra da espri yapmaya devam etti ve hatta bu esprisinden sonra da transfobiyle suçlandı.

Chappele’e saldıran kişinin 23 yaşındaki Isaiah Lee olduğu ortaya çıktı. Lee, komedyene saldırdıktan sonra sahne arkasında yakalanarak yara aldığı için hastaneye götürüldü. Lee’nin saldırıyla ne amaçladığı ise açıklanmadı.

Twitter’da yayınlanan görüntülerde, sahneye koşan kişinin omzuyla komedyenin göğsüne doğru hamle yaptığı görülüyor. Saldırgan Chapelle'e çarptıktan sonra da sahnenin etrafında koşarak kaçmaya çalışıyor.

ZİHİNSEL SORUNLARI VAR

Kardeşinin yaptığı açıklamalara göre ise zihinsel sağlık sorunları olduğu ve trans topluluğuyla bir bağlantısı olduğu belirtildi.

İlk canlı komedi festivali olan Netflix şovu yaşanan bu saldırıdan sonra güvenlikle ilgili soruları da gündeme getirdi. Netflix henüz olayla ilgili açıklama yapmadı.

Şovun gerçekleşeceği mekânın internet sitesinde adı Dave Chappelle ve Arkadaşları olan gösterinin telefonsuz bir deneyim olacağı ve izleyicilerin telefonlarını keselere koymaları gerektiği belirtilmişti.

Saldırıdan sonra Jimmy Carr, komedyen arkadaşıyla çekilmiş bir selfie paylaştı ve Los Angeles şovunu çılgın olarak niteledi.

Tweet’inde şunları yazdı: “Efsanevi Dave Chappelle ile Hollywood Bowl şovu çılgındı. Herkesin iyi olduğuna sevindim.”

GÖSTERİYİ GÖLGELEMESİNE İZİN VERMİYOR

Dave Chappelle de Hollywood Bowl şovu sırasında saldırıya uğrama konusundaki sessizliğini bozdu, şovunu gölgede bırakılmasını reddettiğini ve olay için de polisle birlikte çalıştığını belirtti.

Komedyen çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada, yaşanan olayın talihsiz olduğunu ancak olayı hatırlamak istemediğini söyledi.

CAHPPELLE’İN TRANS ŞAKALARI GEÇEN YILDAN BERİ GÜNDEMDE

Chappelle, geçen yıl Netflix komedi programı The Closer’da translarla ilgili şakaları yüzünden sert eleştirilerin hedefi olmuştu. Tartışmalı özel bölüm sırasında komedyen, “cinsiyet bir gerçektir” diye bir yorum yapmıştı. Ayrıca biyolojik cinsiyetle ilgili açıklamaları nedeniyle eleştirilerin bir başka hedefi olan JK Rowling’e de destek olmuştu.

Özelde, transseksüel insanlardan nefret etmediğini belirterek, daha önce toplulukla iç içeyken kendisini savunmaya gelen, arkadaşı olarak tanımladığı trans kadın komedyenle ilgili uzun bir anekdot anlattı.

Chappelle şunları ekledi: “Bu odadaki her insan ve dünyadaki her insan, dünyada olabilmek için bir kadının bacaklarından geçmek zorundaydı. Bu bir gerçek.”

NETFLIX’TEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Chappelle’in gösterisinden sonra Netflix’in şovu kaldırması için kampanyalar başlatıldı, ancak patron Ted Sarandos personele ekrandaki içeriğin gerçek dünyaya zarar vermediğini söyledi.

Saldırı, Will Smith’in Oscar’larda sahnede Chris Rock’a saldırmasından haftalar sonra geldi ve bunun sanatçılara karşı benzer şiddetli protestolara ilham vereceği korkusunu artırdı.

Olaydan sonra Jack Whitehall ve Kathy Griffin gibi ünlü komedyenler artık sahnede güvende olmadıklarına dair korkularını dile getirdi.

Netflix etkinliği, akış devinin ilk komedi festivali ve Seth Rogen, Snoop Dogg, Bill Burr ve Pete Davidson gibi ünlü isimler performans sergilemek için sahne alıyor.

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