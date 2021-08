Ünlü komedyen yaşamını yitirdi

İngiltere'nin ünlü komedyenlerinden Sean Lock, 58 yaşında yaşamını yitirdi.

İngiliz mizahının önemli figürlerinden biri olan komedyen Sean Lock, 58 yaşında yaşamını yitirdi. Channel 4’teki komedi programı 8 Out of 10 Cats ve 8 Out of 10 Cats Does Countdown’ın en önemli figürlerinden biri olan Lock bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Lock’un menajerliğini üstlenen Off The Kerb Productions, “Büyük bir üzüntüyle Sean Lock’un ölümünü duyururuz. Evinde, ailesiyle birlikteyken yaşamını yitirdi. Sean, İngiltere’nin en önemli komedyenlerinden biriydi. İşlerinde sınırsız yaratıcılık ve parlak zeka vardı” açıklamasını yaptı.

Lock’un yakın arkadaşı komedyen Lee Mack ise, “Bu günün geleceğini biliyordum fakat bu yine de acı. Hayatta ve komedide çok orijinal bir karakterdi. Onu çok özleyeceğim” dedi.

