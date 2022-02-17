Ünlü komedyenin ölümüyle ilgili şüpheli izler…

Full House dizisiyle tanınan ünlü komedyen Bob Saget'in ölümünden sonra yeni bir gelişme dikkatleri çekti. Saget'ın ölümüyle ilgili kayıtlara geçici tedbir koyulurken ölümüne neden olan darbe ise şüpheli bulundu.

Sozcu.com.tr

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Florida’da bir yargıç, Bob Saget’in ölümcül kafa travması soruşturmasıyla bağlantılı fotoğraf ve kayıtların yayınlanmasını engellemek için geçici bir ihtiyati tedbir kararı verdi.

Karar, Saget’in dul eşi ve üç kızının Florida yetkililerine davadaki kanıtların dağıtımını engellemek için dava açmasından bir gün sonra geldi.

Orange County Mahkemesi Yargıcı Vincent Chiu, belgelerin yayınlanmasını geçici olarak durdurmayı kabul etti.

Mahkeme belgelerine göre Chiu, “Davacılar, talep edilen geçici tedbir kararının verilmemesi halinde şiddetli zihinsel acı, ıstırap ve duygusal sıkıntı şeklinde telafisi mümkün olmayan zararlara maruz kalacaklardır” diye yazdı.

Geçen hafta yapılan otopsiye göre, 65 yaşındaki “Full House” yıldızının 9 Ocak’ta Ritz Carlton’da kafa travması geçirdikten sonra kazayla öldüğü ortaya çıktı. Ancak Saget’in kafatası kırıkları o kadar şiddetliydi ki, bir doktorun birkaç kattan düşme veya bir beyzbol sopası saldırısından kaynaklanabileceğini iddia ettiği bildirildi.

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