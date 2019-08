Ünlü koreograf Sidi Larbi Cherkaoui İstanbul’a geliyor

Felemenk / Faslı bir koreograf olan Sidi Larbi 15 yaşındayken dansla tanışıyor ve bale, tap, hip-hop, caz ve flamenko gibi farklı türlerin eğitimini almaya başlıyor



19 yaşında, Les Ballets C de la B adlı dans topluluğunun kurucusu olan Alain Platel'in düzenlediği ulusal dans yarışmasına katılarak, solo performansıyla ilk ödülünü kazandı.



Bu dönemde çağdaş dansla tanışan Sidi Larbi bir yandan hip-hop ve caz dans topluluklarında performans göstermeye devam ederken bir yandan da Brüksel'de Anne Teresa de Keersmaeker gibi prestijli çağdaş dans okulunda eğitimler aldı.



İçinde Cullberg Ballet, Dutch National Ballet, Ballet de L'Opéra de Paris ve Cirque du Soleil'in de bulunduğu topluluklar için 50'den fazla performansın koreograflığını üstlendi.



2008 ve 2011 yıllarında Oustanding Choreographer of the Year unvanına layık görüldü. 2008 yılından beri de Sadler's Wells'in koreograflarından biri.



2010 yılında Eastman adını verdiği Antwerp'deki topluluğu kurdu. Eastman soyadının İngilizcesi. “cherkaoui”nin kelime anlamı “doğudan gelen/kaynaklanan”; bu yüzden doğu’da, asya’da kendini daha özgür hissettiğini söylüyor Sidi Larbi.



2010 yılında Damien Jalet ile birlikte ürettikleri Babel'den parçalar TedxFlanders'da sahnelendi. Eserin müzik danışmanlığı ise Türkiyeli sanatçı Fahrettin Yarkın'a ait.



2012 yılında Sigur Ros'un Valtari albümü için özel olarak çekilen videodaki tüm dans koreografileri Larbi'ye ait.



2012 yılında Joe Wright'ın filmi Anna Karanina'nın filminin koreograflığını üstlendi. Beyoncé'nin Louvre Müzesi'nin koridorlarında çekilen çok ses getiren kilibi “APESHIT” klibinin de koreograflığını üstlendi. Daha önce Beyoncé'le 2017 yılındaki Grammy Ödülleri'ndeki performansı için çalışan Sidi Larbi, Beyoncé'yle hazırladıkları 9 dakikalık Lemonade performansıyla hafızalara kazınmayı başarmıştı.



2018 yılında Cannes'da Fipresci ödülü başta olmak üzere bol ödülü Girl filminin koreograflığını üstlendi.



2015 yılında National Theatre Live prodüksiyonu ile sahnelenen başrolünü Benedict Cumberbatch'ın oynadığı Hamlet'in hareket düzenini oluşturdu.



2014 yılında Babel isimli produksiyonuyla Best New Dance Production kategorisinde Oliver Award kazandı. 2015'te Royal Ballet of Flanders'ta sanat yönetmeni oldu.



Gözle görülür derecede üretken bir koreograf olan Cherkaoui, Ballets C de la B'nin dışında birçok farklı alanda da çalıştı. Kendi ekibiyle ürettiği Myth (2007) ve Apocrifu (2007) isimli eserlerinin dışında, Monte-Carlo Ballet, Geneva Ballet, Royal Danish Ballet, Cullberg Ballet ve Cedar Lake Ballet gibi kurumlar için eserler sahneye koydu.



Yoganın vücudunu tanıma ve kullanma üzerindeki etkisine oldukça inanan Sidi Larbi, şarkı söylemenin ve yoganın ekibini bir araya getiren şey olduğuna inanıyor.



Farklı tekniklere, fiziğe, yaşa, uyruğa ve dile sahip insanlarla bir arada çalışmayı seven Sidi Larbi, performanslarda ortaya çıkan çeşitlilikten oldukça beslendiğini sık sık dile getiriyor.