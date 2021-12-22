Ünlü müzayede evi 2021’de 150 milyon dolarlık NFT satışı gerçekleştirdi

Christie's, 2021'de 150 milyon dolarlık NFT satışıyla bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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255 yaşındaki müzayede evi mart ayında, bir NFT sanat eserini 69 milyon dolara satarak sanat ve kripto para dünyalarının dikkatini çekti. Sanatçı Beeple’ın 5.000 günlük çalışmasının bir kolajı olan dijital parça, satılan en pahalı dijital sanat eseri olurken Christie’s de ilk fiziksel olmayan sanat satışına damgasını vurdu.

Christie’s CEO’su Guillaume Cerutti yaptığı açıklamada, “Christie’s özellikle NFT’de bir atılım yaptı” derken; genç müşterilerden oluşan yeni bir kitleye hitap ettiklerine de dikkat çekti. Şirket, kategorideki alıcıların yüzde 75’inin Christie’s’te yeni olduğunu ve ortalama yaşın 42 olduğunu söyledi.

Mart ayında İngiliz müzayede evi, NFT satan ilk büyük müzayede evi oldu ve o zamandan beri 100’den fazla NFT sattı. Mayıs ayında, dokuz CryptoPunk NTF’yi yaklaşık 17 milyon dolara açık artırmaya çıkardı ve onları 7 milyon ila 9 milyon dolar arasında satma beklentilerini aştı. Kasım ayında Christie’s, Beeple’ın “Human One” adlı hibrit NFT heykelini de yaklaşık 29 milyon dolara sattı.

NFT piyasası, daha geniş kripto para piyasasındaki artışın bir parçası olarak bu yıl patladı.

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