Ünlü müzik grubunun bas gitaristi yaşamını yitirdi

İngiliz rock grubu Status Quo'nun kurucularından olan bas gitaris Alan Lancaster'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz rock grubu Status Quo’nun bas gitaristi Alan Lancaster’ın yaşamını yitirdiği açıklandı. 72 yaşındaki Lancaster’ın 45 yıldır yaşadığı Avustralya’daki evinde vefat ettiği belirtildi.

Bir süredir multipl skleroz rahatsızlığıyla mücadele eden Lancaster’ın ölüm haberi Facebook üzerinden duyuruldu. Lancaster’ın yakın arkadaşı ve müzik eleştirmeni Craig Bennett, “İngiltere’de dünyaya gelen, gitar Tanrısı ve ikonik müzik grubu Status Quo’nun kurucu üyesi Lancaster’ın ölümünü acıyla duyuruyorum” dedi.

Bennett, MS hastalığına rağmen Lancaster’ın turnelere katıldığını ve hayranlarıyla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu da dile getirdi.

1949 yılında dünyaya gelen Lancaster, sınıf arkadaşları ile başladığı müzik kariyerine uzun yıllar devam etti.