Ünlü müzisyen 18 yıl sonra ayrıldı: “Artık tek başımayım”

Arcade Fire grubunun müzisyen Will Butler, birlikte geçirdikleri 18 yılın ardından gruptan ayrıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kanadalı indie rock grubu Arcade Fire’ın yedi üyesinden biri olan Will Butler, solo çalışmalarına devam edeceği için müzik grubundan ayrıldı.

Haberi, Twitter hesabından duyuran Butler, grup içinde herhangi bir sorun olmadığını ve aslında birkaç ay önce gerçekleşen ayrılığının dostane olduğunu paylaştı.

39 yaşındaki müzisyen, ilk tweet’e “Merhaba arkadaşlar, Arcade Fire’dan ayrıldım” diye başladı. Yeni şeyler yapmak istediğini belirten Butler, geçen 18 yıl içerisinde hem kendisinin hem de grubun değiştiğini belirtti.

Will Butler, grubun hem solisti hem de kurucularından olan Win Butler’ın da kardeşiydi. 2013 yapımı Her filminde En İyi Özgün Film Müziği dalında Oscar adayı oldu. Şimdilerde solo albümü üzerine çalışmaya başlayacağını söyleyen müzisyen, oyun müzikleri üzerine de uğraşacağını belirtti.

Arcade Fire da, geçtiğimiz perşembe günü yeni single’ları The Lightning I, II’yi yayınladı ve mayıs ayında da We adlı altıncı stüdyo albümlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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