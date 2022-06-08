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Ünlü müzisyen 80 yaşında hayatını kaybetti

Soft rock ikilisi Seals and Crofts'tan Jim Seals 80 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:05 - 08 Haziran 2022 Güncellenme:
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Ünlü müzisyen 80 yaşında hayatını kaybetti

80 yaşında hayatını kaybeden Jim Seals, “Summer Breeze” ve “Diamond Girl” gibi 1970’lerin hitleriyle tanınan ikilinin baş vokalistiydi.

ABD’li müzisyenin ölüm sebebi ise açıklanmadı.

Kendi gibi müzisyen olan meslektaşı John Ford Coley, Facebook’ta “Bu, benim için müzik çağının geçişi olduğu için pek çok açıdan zor bir dönem” dedi. “Ve şarkının dediği gibi, bir daha asla bu yoldan geçmeyecek. Eşi benzeri olmayan bir gruba aitti. Bunun için çok üzgünüm ama hepimizin en güzel anılarından bazılarına sahibim. Huzur içinde yat Jimmy.”

Seals, diğer grup üyesi Dash Crofts ile birlikte, 1970’lerde soft rock’ın tanımlanmasına yardımcı oldu. İlk büyük hitleri 1972’de bir milyondan fazla kopya satan “Summer Breeze” idi. Ertesi yıl, aynı zamanda bir hit olan “Diamond Girl” piyasaya sürüldü, şarkı ABD’de 4 numaraya yükseldi.

1970’te Ruby Jean ile evlenen Seals’ın üç çocuğu bulunuyordu.

 

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