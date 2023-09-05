Ünlü müzisyen böbrek yetmezliğinden yaşamını yitirdi

ABD'li rock müzik grubu Smash Mouth'un solisti Steve Harwell, 56 yaşında yaşama veda etti.

Sozcu.com.tr

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Kurucusu olduğu ABD’li rock grubu Smash Mouth’un solisti Steve Harwell’in yaşama veda ettiği açıklandı…

Menajeri tarafından yapılan açıklamada Harwell’in huzur içinde ailesi ve arkadaşlarının yanındayken hayata gözlerini yumduğu belirtildi. 56 yaşındaki müzisyenin böbrek yetmezliğinden öldüğü belirtildi.

Harwell’in menajeri Robert Hayes, “Steve’in ikonik sesi, kendi neslinin en tanınan seslerinden biri oldu. Hayranlarını ve konser vermeyi çok severdi. Steve hayatı sonuna kadar yaşadı” dedi.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Harwell’in bu haftanın başında böbrek yetmezliği çektiği ortaya çıkmıştı. Alkolizmle mücadele eden ve birçok hastalığı da bulunan Harwell, sağlık sorunları nedeniyle 2021’de gruptan ayrılmıştı.

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