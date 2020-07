Country müzik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Charlie Daniels, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devil Went Down to Georgia adlı şarkıyla hafızalara kazınan 83 yaşındaki müzisyen 2010 yılında kısmi felç olmuş, 2013 yılında ise kalp pili operasyonu geçirmişti. Buna rağmen sahne almaya devam eden şarkıcı, müzik hayatına Bob Dylan’ın Nashville Skyline konserlerinde onunla birlikte çalarak başladı.