Ünlü müzisyen Davis Crosby yaşama veda etti

ABD'li ünlü müzisyen David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Rock müzik dünyasının iki önemli grubu Byrds ve Crosby, Stills and Nash’in kurucuları arasında yer alan ünlü müzisyen David Crosby 81 yaşında yaşama veda etti.

Mr. Tambourine Man ve Turn! Turn! Turn! isimli şarkılarıyla hatırlanan The Byrds grubunun kurucuları arasında yer alan Crosby daha sonra “süper grup” olarak da adlandırılan Crosby, Stills and Nash’i kurmuştu.

Bu grupta Stephen Stills ve Graham Nash’le sahne alan Crosby’nin grubuna daha sonra Neil Young da katılmıştı.

Crosby’nin ölüm haberini eşi Jan Dance paylaştı. Dance, “Uzun bir hastalık sürecinden sonra sevgili David’imizin yaşamını yitirdiğini üzülerek duyurmak istiyorum. Eşi ve ruh eşi Jan ve oğlu Django yanındaydı. Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek” dedi.

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