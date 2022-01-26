Ünlü müzisyen Elton John, Covid-19’a yakalandı

Efsanevi İngiliz şarkıcı Sir Elthon John'un Covid-19 testi pozitif çıktı. 75 yaşındaki şarkıcı, bunun sonucunda ABD'nin Dallas kentindeki iki konserini iptal etmek zorunda kaldı.

Sozcu.com.tr

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Yapılan açıklamada, “Elton John’ın yakın zamanda Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Dallas’ta 25 Ocak Salı ve 26 Ocak Çarşamba olarak belirlenen Farewell Yellow Brick Road tur tarihlerinin ertelenmesi gerektiği için büyük üzüntü duyuyoruz” denildi.

Şarkıcının semptomlarının hafif olduğu ve tam olarak aşılandığı belirtildi.

Elton John ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba, Covid kaptığımı ve bu nedenle Dallas’taki gösterilerimi yeniden planlamak zorunda kaldığımı bildirmek için bir mesaj göndermek istedim. Biletleriniz varsa, yeni tarihler için çok yakında sizinle iletişime geçilecektir. Gösterileri ertelemek her zaman büyük bir hayal kırıklığıdır ve bundan rahatsız olan herkes için çok üzgünüm ama kendimi ve ekibimi güvende tutmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi, tüm sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinizi yakında görmek için sabırsızlanıyorum!” dedi.

İngiliz sanatçı, Farewell Yellow Brick Road turuna 20 Ocak’ta, yaklaşık iki yıllık bir aradan sonra New Orleans’ta sahneye döndüğünde yeni başlamıştı.

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