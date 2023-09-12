Ünlü müzisyen geçirdiği kalp krizinin ardından yaşamını yitirdi

"I Want You Bad" şarkısıyla tanınan country müzik sanatçısı Charlie Robison, Facebook'ta yapılan bir açıklamaya göre 59 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Bir aile temsilcisinin Associated Press’e yaptığı açıklamaya göre, ünlü şarkıcı Charlie Robison, kalp krizi geçirdikten sonra San Antonio, Teksas’taki bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

Eşi Kristem Robison, pazar günü yaptığı paylaşımda, “Kocam Charlie Robison’un bugün hayata veda ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyorum. Kalbim kırık. Lütfen benim, çocuklarımız ve ailemiz için dua edin,” diye yazdı.

Robison’un kız kardeşi, müzisyen arkadaşı Robyn Ludwick de sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla Robison’u andı. Facebook paylaşımında “Kalbim en derin ve onarılamaz şekilde kırıldı” diyen Ludwick, “Ağabeyim Charlie sevdiklerinin kollarında hayata veda etti. Lütfen Repeat’te biraz Charlie Robison çalın. O da böyle olmasını isterdi.” şeklinde yazdı.

Ailesinin sekiz kuşaktır çiftlik sahibi olduğu Teksas’ta büyüyen Robison, müziğin temel bir unsur olduğu bir evde yetişti. Ünlü şarkıcının web sitesindeki biyografisinde de, “Charlie’nin, erkek kardeşi Bruce ve kız kardeşi Robyn Ludwyck’in şarkıcı, söz yazarı ve besteci olarak saygın ve eleştirmenlerce beğenilen müzik kariyerlerine sahip olmaları şaşırtıcı olmamalı.” ifadesi yer alıyor.

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