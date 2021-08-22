Ünlü müzisyen hayatını kaybetti

Pop'un en büyük vokal ortaklıklarından biri olan Everly Brothers'ı kuran şarkıcı ve gitarist Don Everly, Nashville'de 84 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Ailenin bir sözcüsü, Los Angeles Times’a Everly’nin ölümünü doğruladı, ancak ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Aileden yapılan açıklamada, “Don kalbinde hissettikleriyle yaşadı. Ruh eşi ve karısı Adela ile hayallerini yaşayabildiği ve onu bir Everly Brother yapan müziği paylaştığı için minnettardı.”

Pop müziğin en büyük vokal ortaklıklarından biri olarak kabul edilen Phil ve Don Everly, 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başında, Bye Bye Love ve All I Have To Do Is Dream dahil olmak üzere dünya çapında hitlere sahipti. İkili; Beatles, Hollies, Simon ve Garfunkel, Beach Boys, Byrds ve Crosby, Stills ve Nash üzerinde devrim niteliğinde bir etki yarattı.

1957-1962 yılları arasında ABD’de 15 hit şarkıya sahip olan ikili, Rolling Stone dergisi tarafından “rock’ın en önemli vokal ikilisi” olarak nitelendirildi. Everly Kardeşler, 1986 yılında Elvis Presley, Chuck Berry ve Little Richard gibi isimlerle birlikte Rock and Roll Onur Listesi’ne seçildiler ve 1997’de Grammy’de ömür boyu başarı ödülü aldılar.

Isaac Donald Everly, 1 Şubat 1937’de Brownie, Kentucky’de kömür madencisi Ike ve Margaret Everly’nin oğlu olarak doğdu. Yetenekli bir gitarist olan Ike, 1930’ların sonlarında iki kardeşin aileleriyle birlikte Everly Family adlı bir grupta çaldıkları müzik kariyerinin peşinde ailesini Chicago’ya taşıdı. Grup 1953’te dağıldı, ancak Don ve Phil ikili olarak devam ettiler.

Don’dan iki yaş küçük olan Phil, 2014 yılında 74 yaşında akciğer hastalığından öldü.

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