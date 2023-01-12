Ünlü müzisyen Jeff Beck yaşamını yitirdi: Ölüm sebebi açıklandı

Müzik dünyasının en ikonik gitaristlerinden biri olan Jeff Beck, 78 yaşında hayata veda etti. Beck'in ölüm sebebi açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Tüm zamanların en etkili rock gitaristlerinden biri olan Jeff Beck, 78 yaşında öldü.

Beck’in ölümünün ardından resmi Twitter sayfasından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Jeff Beck’in vefat haberini ailesi adına derin ve derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Aniden bakteriyel menenjit kaptıktan sonra, dün huzur içinde vefat etti” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada Beck’in huzur içinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Beck, kısa bir süre önce ünlü aktör Johnny Depp ile turneye çıkmış ve birçok konser vermişti. Beck’in sözcüsü, ünlü müzisyenin son haftaları hasta geçirdiğini de belirtti.

Rock müzik dünyasının en tanınan gitaristlerinden biri olan Beck, 2005 yılında altıncı eşi Sandra ile evlenmişti. Düğüne aralarında Sir Paul McCartney’nin de olduğu çok sayıda davetli katılırken Beck, 2016 yılında Johnny Depp ile tanışmış ve 2019’da bir albüm yapmışlardı.

Beck’in ölümü üzerine çok sayıda ünlü sanatçı da açıklamalarda bulundu. Black Sabbath’ın gitaristi Tony Iommi, “Jeff Beck çok özeldi ve bir daha onun gibi biri gelmeyecek” derken Black Sabbath’ın solisti Ozzy Osbourne da Beck’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kiss grubundan Gene Simmons da Beck’in ölümünden üzüntü duyduğunu söylerken, “Kimse onun gibi gitar çalamıyordu” dedi.

Mick Jagger, Jimmy Page ve Brian May gibi rock müzik dünyasının önde gelen isimleri de Beck’in ölümünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

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