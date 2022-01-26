Ünlü müzisyen Josh Homme’un eski eşi duyurdu: Bana kafa attı

ABD'li ünlü müzisyen Josh Homme'un eski eşi Brody Dalle aile içi şiddet gördüğünü söyledi ve sanat camiasında gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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ABD’li ünlü rock grubu Queens of the Stone Age’in solisti ve gitaristi olarak görev alan Josh Homme hakkında akıllara durgunluk veren bir iddia ortaya atıldı… İddianın sahibi ise Homme’un eski eşi ve çocuklarının annesi müzisyen Brody Dalle oldu.

Aile içi şiddet sebebiyle uzaklaştırma cezası ile ilgili davada Dalle, Homme’un kendisine kafa attığını ve boğazını sıktığını söyleyerek, “Kafa attığında gözümde şimşekler çaktı, yıldızları gördüm” dedi.

Rolling Stone dergisinde yer alan haberde, Homme ve Dalle’nin karşılıklı olarak birbirlerine uzaklaştırma cezası istediği kaydedilirken, Homme’un “Seni öldürme fantezileri kuruyorum. Sen ölsen kimsenin haberi duymaz” dediği de kaydedildi.

2005 yılında evlenen çiftin 16 yaşında bir kızı ve 10 ile 5 yaşında iki erkek çocuğu bulunuyor. Dalle, kızlarının Homme’un evine gitmek istemediğini ve bu sebeple ünlü müzisyenin de öfkelenerek şiddet uyguladığı belirtildi.