Ünlü müzisyen Paul Ryder 58 yaşında yaşamını yitirdi

Happy Mondays grubunun basçısı Paul Ryder hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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58 yaşında yaşamını yitiren Paul Ryder’ın bedeni, 15 Temmuz Cuma günü Sunderland’deki bir festivalde sahne almaya başlamadan saatler önce bulundu.

Ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Yayınlanan açıklamada, “Ryder ailesi ve Happy Mondays grubu üyeleri, Paul Ryder’ın bu sabah vefat ettiğini söyleyince çok üzüldüler ve şok oldular.”

Yine grup üyesi olan kardeşi Shaun Ryder da, kardeşini “gerçek bir öncü ve efsane” olarak selamladı ve ekledi: “Sonsuza kadar özlenecek. Herkese, aile mahremiyetine saygı duyduğunuz için teşekkür ederiz.”

Öldüğü sırada Kaliforniya’da yaşayan Ryder, grupla turneye çıkıyordu ve ölümünden saatler sonra Kubix Festivali’nde sahne alacaktı.

Happy Mondays en çok “Step On” ve “Loose Fit” şarkılarıyla tanınıyor.

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