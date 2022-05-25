Ünlü müzisyen Steven Tyler yine tedavi programında

Rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler'ın nükseden bir sağlık problemi sonrasında iyileşmek için özel bir tedavi programına gireceği açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Aerosmith grubu, 74 yaşındaki vokalistleri Steven Tyler’ın sağlık sorunları sebebiyle haziran ve temmuz ayında Las Vegas’ta gerçekleştirecekleri şovlarının iptal edildiğini söyledi.

People’ın haberine göre, geçmişte uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm, kanser gibi bağımlılıklar ve hastalıklarla boğuşan ABD’li müzisyen, sahnelere dönmeye hazırlanırken ayak ameliyatı geçirdi ve ağrısı yeniden nüksetti.

Instagram’da paylaşılan açıklamada, “Birçoğunuzun bildiği gibi sevgili kardeşimiz Steven uzun yıllar ayık olmak için çalıştı. Ayak ameliyatının getirdiği bu süreçte ağrı tedavisinin gerekliliği yakın zamanda nüks etmiş, o da sağlığına ve iyileşmesine konsantre olmak için gönüllü olarak bir tedavi programına girmiştir” denildi.

Grup, 17 Haziran’da Dolby Live at Park MGM’de başlaması planlanan turnelerini iptal ettikleri için üzgün olduklarını, Eylül 2022’den itibaren programlarına devam edeceklerini duyurdular.

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