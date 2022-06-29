Ünlü müzisyen Travis Barker, hastaneye kaldırıldı

46 yaşındaki Blink-182 davulcusu Travis Barker, hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ambulansla götürülen Barker'ı, eşi Kourtney Kardashian yalnız bırakmadı.

Sozcu.com.tr

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Travis Barker, açıklanmayan bir tıbbi durum nedeniyle salı günü Los Angeles’ta hastaneye kaldırıldı. TMZ’nin haberine göre Barker, Calabasas yakınlarındaki West Hills Hastanesi ve Tıp Merkezi’ne başvurdu ve daha sonra ambulansla ek bakım için Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ne götürüldü.

Barker’ı bu süreçte eşi Kourtney Kardashian da yalnız bırakmadı.

Barker’ın temsilcileri, davulcunun durumu hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Gelişmelerden sonra Barker’ın Twitter’da “Tanrı beni korusun” yazması dikkat çekti. Barker’ın kızı Alabama Luella Barker da salı akşamı Instagram’da paylaştığı bir hikayede takipçilerinden dua etmelerini istedi.

UÇAK KAZASINDAN SAĞ ÇIKMIŞTI

Haziran 2018’de Barker, kollarında kan pıhtıları ve staph enfeksiyonu geçirdikten sonra kısa bir süre hastaneye kaldırılmıştı. Ayrıca 2008’de de bir uçak kazasından sağ kurtulduktan sonra 11 haftadan fazla hastanede kalmıştı. Kazada uçağın iki pilotu ve dört yolcusundan ikisi hayatını kaybederken; Barker, vücudunun yarısından fazlasında üçüncü ve dördüncü derece yanıklarla kazadan sağ çıkmayı başarmıştı. Barker, kazadan sonra 26 ameliyat geçirdi.

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