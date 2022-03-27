Ünlü müzisyenin ölümüyle ilgili yeni iddia: 10 farklı uyuşturucu kullanmış

Foo Fighters davulcusu Taylor Hawkins, grubun Kolombiya'daki konserlerinden hemen önce bir otelde ölü olarak bulunmuştu. Dailymail'in haberine göre ünlü müzisyenin sisteminde Hawkins'in eroin, esrar, antidepresanlar ve opioidler de dahil olmak üzere 10 farklı uyuşturucu bulundu.

Sozcu.com.tr

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Müzik dünyası dün ünlü müzisyen Taylor Hawkins’in ölümüyle sarsıldı. Bugün ise Hawkins’in ölümün nedeni ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bogota’da gerçekleşecek Foo Fighters konseri için son hazırlıklar yapılırken konserin iptal olduğu bilgisi dinleyicilerle paylaşıldı. Ardından da Hawkins’in ölüm haberi duyuruldu.

Grup Twitter’da şunları yazdı: “Foo Fighters ailesi, sevgili Taylor Hawkins’imizin trajik ve zamansız kaybıyla harap oldu. Onun müzikal ruhu ve bulaşıcı kahkahası sonsuza dek hepimizle yaşayacak. Kalplerimiz eşi, çocukları ve ailesiyle birlikte ve bu hayâl bile edilemeyecek kadar zor zamanda mahremiyetlerine azami saygı gösterilmesini istiyoruz.”

Ölüm haberinde Hawakins’in neden hayatını kaybettiği açıklanmazken bugün Dailymail’in yer verdiği habere göre; Hawkins, Bogota’daki beş yıldızlı Casa Medina otelinde öldüğünde sisteminde on farklı ilaç türü vardı.

ÖLÜMÜNE UYUŞTURUCU NEDEN OLDU

Bogota merkezli FM radyo istasyonunun müdürü olan tanınmış Kolombiyalı gazeteci Luis Carlos Velez bugün erken saatlerde 50 yaşındaki Hawkins’in odasına giren bir polis memurunun savcılara kokain benzeri beyaz bir toz gördüğünü söylediğini iddia etti.

Kolombiya’nın saygın gazetelerinden El Tiempo da otel odasında bulunan halüsinojenleri (LSD’yi de içerebilen zihin değiştiren ilaçlar) işaret eden gizli bir rapora dikkat çekti.

Velez, “Odada Kolombiyalı yetkililer boş bir bira kutusu, açılmış bir şişe votka, bir Coca-Cola şişesi ve yetkililer tarafından incelenmekte olan diğer bazı eşyalar bulundu. Oteldeki görgü tanıkları bana Taylor Hawkins’in odasında ölü bulunmadan önce göğüs ağrısı nedeniyle yardım için aradığını söylediler” dedi.

Ayrıca başsavcılığın, ilk otopsiden sonra Taylor Hawkins’in idrarında yapılan toksikoloji testinde, esrar, trisiklik antidepresanlar, benzodiazepinler ve opioidler dahil olmak üzere 10 farklı tür madde bulduğu belirtildi.

Kolombiya Devlet Savcılık Servisi, trajedi hakkındaki ilk resmi yorumlarında şunları doğruladı: “Bogota’nın kuzeyinde bir otelde kalan Foo Fighters davulcusu Taylor Hawkins’in ölümünün farkına varır varmaz, Acil meseleleri ele almak ve soruşturmayı desteklemek için bir savcı ve müfettiş ekibi seferber edildi.’

ÖNCE KURT COBAIN, ŞİMDİ DE TAYLOR HAWKINS…

Savcılık, müzisyenin ölümünün uyuşturucuyla ilgili olabileceği yönündeki spekülasyonlarla ilgili henüz resmi bir yorumda bulunmadı. Bogota Metropolitan Polisi, “Ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Yakınlarına göre, ölüm uyuşturucu kullanımıyla ilgili olabilir” dedi.

İki çocuk babası olan Hawkins, uyuşturucu geçmişiyle daha önce de gündeme gelmişti. Ünlü müzisyen, Foo Fighters’a katıldıktan dört yıl sonra aşırı dozda eroin almış ve 2001’de komaya girmişti.

Hawkins’in ölümünün duyurulmasından kısa bir süre sonra, gazeteciler ve kameramanlarla birlikte hayranları, müzisyenin kaldığı otelin önünde toplanmaya başladı.

Hawkins, Foo Fighters’a Nirvana’nın efsanevi davulcusu Dave Grohl tarafından dahil edilmeden önce Alanis Morissette için davul çaldı. Grohl, ikinci grubu Foo Fighters’ı 1994 yılında, Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in intihar etmesinden sonra kurmuştu.

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