Ünlü orkestra şefi tehditlere dayanamayıp istifa etti

Seattle Senfoni Orkestarası'nın şefi tehdit edildiğini iddia ederek e-postayla aniden istifa etti.

Sozcu.com.tr

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Thomas Dausgaard, orkestraya Danimarka’daki evinden bir e-posta göndererek görevinden ayrıldığını açıkladı. 58 yaşındaki şef, iki aydan kısa bir süre önce bir konser için orkestraya katılmıştı. Salgınla ilgili seyahat kısıtlamaları, onu neredeyse iki yıl boyunca Washington Eyaletinden uzak tutmuştu.

Şef açıklamasında şu satırlara yer verdi: “Böylesine kolektif bir sanatsal başarıyı fark ettiğimiz şu anda uzaklaşma kararım, pandemi döneminin bir sonucu. Bu da hepimiz için şu soruyu düşündürüyor: Hayatlarımıza nasıl değer veriyoruz? Seattle Senfonisi ileyken hayatımdan son derece keyif aldım ve artık devam etme zamanım geldi.”

Ancak daha sonra gerçekleşen bir röportajda farklı bir tontan konuşmaya başlayarak, ilginç açıklamalarda bulundu. The New York Times’a “Kişisel olarak güvende olmadığımı hissettim. Tehdit edilmiş hissettim” dedi.

Dausgaard, senfoninin liderliğiyle ilgili sorunlarının ayrıntılarını vermedi, ancak yöneticileri onu korkutmaya çalışmakla suçladı. Ayrıca orkestranın tepesindeki değişikliklerden sonra korku tarafından yönetilmeye başladığını iddia etti.

Aynı zamanda BBC İskoç Senfoni Orkestrası’nın şefi olan Dausgaard, 2019’dan beri bu görevdeydi ve on yıldan fazla bir süredir orkestrayla birlikte çalışıyordu.

Seattle Senfonisi iddiaları reddediyor. Yönetim kurulu başkanı Jon Rosen, “Düşmanca bir ortam olduğuna veya aslında güvensiz olduğuna dair hiçbir iddianın doğruluğu yok” dedi.

3 Ocak’ta istifa eden Dausgaard, ayrılma kararıyla ilgili olarak “Hayatım bu kadar gergin olamayacak kadar değerli” dedi.