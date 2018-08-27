Ünlü oyun yazarı ve senarist Neil Simon hayatını kaybetti

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Broadway’in üretken ve popüler oyun yazarlarından Simon, mizah, drama ve karakterlerin iç gözlemlerine odaklanan eserleriyle tanındı. Simon, Oscar ve Tony’ye en çok aday gösterilen oyun yazarı ve senarist olan Simon’un bazı tiyatro oyunları beyaz perdeye aktarıldı.

Simon’un en çok bilinen oyun ve senaryoları arasında, 1978’de Altın Küre ödülü alan The Goodbye Girl filmi, 1991’de Drama dalında Pulitzer ödülü alan ‘Lost in Yonkers’ (Müziksiz Evin Konukları) oyunu, ‘The Odd Couple’ (Tuhaf İkili), They’re Playing Our Song (Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar), Rumors (Söylentiler), Jake’s Women (Aklımdaki Kadınlar) bulunuyor.

Amerikalı senarist, komedi, duygusal ve melodramlardan oluşan 40’tan fazla oyun yazdı.