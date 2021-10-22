Ünlü oyuncu Alec Baldwin sette görüntü yönetmenini öldürdü

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, film setinde elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermilerle bir set çalışanını öldürdü, yönetmeni ise yaraladı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’da bir trajedi yaşanıyor… Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust isimli film için New Mexico’da çekimdeyken elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermeiler 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’e isabet etti.

Santa Fe’de yaşanan olayda Hutchins yaşamını yitirdi. Western tarzı filmin çekimleri sırasında ateşlenen silah ayrıca yönetmen ve yazar Joel Souza’ya da isabet etti. Filmin çekimleri durdurulurken Souza’nın yaralandığı belirtildi.

13 yaşındaki torununa idam cezası verilen ünlü kanun kaçağı Rust’ı canlandıran Baldwin’in yaşananlardan sonra çekilen fotoğrafları ise dramı gözler önüne serdi. Şerif ofisinin önünde gözyaşlarına hakim olamayan ve sinir krizi geçiren Baldwin güçlükle sakinleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken henüz kimse hakkında bir suçlama yapılmadı.

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