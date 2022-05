Ünlü oyuncu Alzheimer’la mücadelesini kaybetti

Oyuncu David Birney, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Birney'in beş yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığına, Santa Monica'daki evinde Cuma günü yenik düştüğü belirtildi.

Kariyerine tiyatro oyuncusu olarak başlayan Birney'in ilk oyunu, New York Shakespeare Festival'de “A Comedy of Errors” oldu.

Molier'in “The Miser” oyunu ile Broadway'e adım atan Birney, “The Playboy of the Western World”, “Amadeus”, “Much Ado About Nothing”, “Hamlet” ve “A Moon for the Misbegotten” oyunlarında rol aldı.

1970'lerde televizyona geçen oyuncu, “Bridget Loves Bernie” dizisi ile geniş kitlelere ulaştı. Oyuncu ayrıca “St. Elsewhere”, “The Adams Chronicles”, “Serpico” ve “The Diaries of Adam and Eve” gibi yapımlarda yer aldı.

2007 yılına kadar dizilerde rol almaya devam eden Birney', son olarak “Without a Trace” dizisine konuk oyuncu oldu.

