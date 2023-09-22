Ünlü oyuncu Angus Cloud’un ölüm nedeni açıklandı

Temmuz ayı sonunda evinde ölü olarak bulunan ünlü oyuncu Angus Cloud'un ölüm nedeni açıklandı. Oyuncunun ölümünün kaza olduğuna karar verildi.

Sozcu.com.tr

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HBO'nun başarılı dizilerinden Euphoria'da rol alan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud’un geçtiğimiz temmuz ayında ölüm haberi geldiğinde hem hayranları hem de yakın arkadaşları şoke olmuştu.

Evinde ölü olarak bulunan oyuncunun ölüm nedeni nihayet açıklandı. Cloud’un vücudunda fentanil, kokain ve meth kombinasyonu bulunurken, ölümünün kaza olduğuna karar verildi

25 yaşındaki Cloud, 31 Temmuz’da Oakland, Kaliforniya’daki aile evinde hareketsiz bir şekilde bulunmuş ve müdahaleler sonrası olay yerinde öldüğü açıklanmıştı.

Alameda County Adli Tıp ofisi şunları söyledi: “Angus Cloud, kazara aşırı doz olarak değerlendirilen; fentanil, kokain, metamfetamin ve daha fazlasının ölümcül birleşiminden öldü.”

Cloud, ölümünden bir hafta önce, kanserle mücadele ettikten sonra mayıs ayında ölen babasını gömmek için İrlanda’ya gitmişti. 65 yaşındaki babasını kaybeden Cloud’un bu kayıptan çok fazla etkilendiği belirtilmiş ve hatta bu acıya dayanamayıp intihar etmiş olabileceği öne sürülmüştü.

Ancak annesi, oğlunun babasını kaybettikten sonra derin bir üzüntü içinde olmasına rağmen herhangi bir intihar notu olmadığını ve son gününde oldukça da neşeli olduğunu söylemişti.

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