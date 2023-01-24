Ünlü oyuncu Anne Hathaway kariyerinin başında yaşadığı bir anıyı paylaştı

ABD'li ünlü aktris Anne Hathaway, henüz 16 yaşındayken basın tarafından kendisine sorulan bir soruyu ifşa etti.

Sozcu.com.tr

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40 yaşındaki ünlü aktris Anne Hathaway, yeni filmi “Eileen”in galasının ardından katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde geçmişte kendisine tartışmalı bir soru sorulduğunu açıkladı.

Projede yer almasıyla ilgili mutluluk duyduğunu belirten aktris, bunun kendisi için çok şey ifade ettiğini, çünkü sektöre adım attığı ilk yıllarda kendisine sorulan “Sen iyi bir kız mısın yoksa kötü bir kız mısın?” sorusunu hatırladığını kaydetti.

Bu soruyu duyduğunda 16 yaşında olduğunu vurgulayan Hathaway, “16 yaşındaki halim o soruya bu filmle karşılık vermek istedi. Senaryoyu okuduğumda bunu bilmesem de, sanırım bir parçam tam da bu anı ummuştu” diyerek düşüncelerini aktardı.

Ottessa Moshfegh’in aynı adlı kitabından uyarlanan film, 1960’ların Amerika’sında, hapishanede birlikte çalıştığı iş arkadaşıyla sorunlar yaşayan Eileen’i (Thomasin McKenzie) anlatıyor. Hathaway’in de Rebecca isimli bir karakteri canlandırdığı yapım, Sundance Film Festivali’ndeki galasında güçlü eleştiriler aldı.



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