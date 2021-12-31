Ünlü oyuncu Betty White hayatını kaybetti

Ünlü Amerikalı aktris Betty White, hayatını kaybetti. White 17 Ocak'ta 100. yaşına girecekti.

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Betty White’ın menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Witjas yaptığı açıklamada “100 yaşında olmasına rağmen, sonsuza kadar yaşayacağını düşünmüştüm” dedi.

17 Ocak 1922’de ABD Illinois’te doğan Betty White, televizyon kariyeri öncesi manken olarak tanınıyordu.

White 2018 Emmy Ödülleri’nde yaptığı konuşmada “Hala bu işin içinde olma ve sizin de hala bana katlanmanız inanılmaz” demişti.

1953 yılında “Life with Elizabeth” isimli sitkom dizisiyle kariyerine başlayan White, 1954 yılında “The Betty White Show” isimli talk şovunu yapmıştı. White, 100. yaş gününe 17 gün kala hayatını kaybetti.