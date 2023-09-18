Ünlü oyuncu Billy Miller 43 yaşında hayatını kaybetti

Yalan Rüzgârı, General Hospital, CSI: NY gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Billy Miller henüz 43 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Ünlü oyuncu Billy Miller, 44. doğum gününe sadece iki gün kala hayatını kaybetti. Henüz ölüm nedeni açıklanmayan Miller’ın bir süredir manik depresyondan muzdarip olduğu belirtildi.

Miller’ın ölümünün ardından sevenleri ve arkadaşları genç oyuncuyu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla andı. Oyuncu Eileen Davidson, Miller ile bir fotoğrafını paylaşarak, “Billy Miller’ın vefat ettiğini duyduğuma çok üzüldüm. Onun bulaşıcı sıcaklığı, hayatında ona sahip olacak kadar şanslı olanlarda kalıcı izler bıraktı. O muzip gülüşünü özleyeceğim. Seni seviyorum Billy” diye yazdı.

Aktör Michael Muhney ise “Billy, Teksaslı kardeşim. Gülüşünle her odayı aydınlattın” diye bir paylaşım yaptı.

Miller, 2008-2014 yılları arasında Yalan Rüzgârı dizisinde Billy Abbott rolünü, 2014-2019 yılları arasında ise General Hospital dizisinde Jason Morgan ve Drew Cain rollerini üstlendi. Dizilerdeki başarısıyla; Daytime Emmy Ödülleri’nde “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü”ne ve “Drama Dizisinde En İyi Başrol Oyuncu Ödülü”ne layık görüldü.

Grand Prairie, Teksas’ta büyüyen Billy Miller, başarılı oyunculuk kariyerine 2006 yılında CSI: NY’nin bir bölümünde yer alarak başladı. Yalan Rüzgârı ve General Hospital ile tanınsa da Ringer, Suits, Ray Donovan ve Truth Be Told, American Sniper gibi yapımlarda da rol aldı.

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