Ünlü oyuncu Bo Hopkins hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ABD’li ünlü oyuncu Bo Hopkins hayatını kaybetti.

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ABD'li ünlü oyuncu Bo Hopkins, 80 yaşındahayatını kaybetti. Bo Hopkins, American Graffiti, The Wild Bunch, Midnight Express ve The Getaway’deki rolleriyle tanınıyordu.

Hopkins'in ölüm haberi, “Bo’nun vefat ettiğini duyurmaktan dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz. Bo, dünyanın dört bir yanından hayranlarından mesajlar almayı çok severdi ve son birkaç yıldır yanıt veremese de her mesajınızı görüyor ve her birinizden haberdar olduğu için memnun oluyordu” sözleriyle duyuruldu.

Sian Eleanor Green ile evli olan Hopkins’in, Matthew isimli bir oğlu ve Jane isimli bir kızı bulunuyor.