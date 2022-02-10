Ünlü oyuncu Bob Saget’in ölüm nedeni belli oldu

Ailesinin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Bob Saget'in ölüm nedeni kafa travması olarak belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Saget’in ailesi yaptığı açıklamada; yetkililerin, oyuncunun kafasının arkasını yanlışlıkla bir şeye çarptığını ve üstüne de uyuduğu sonucuna vardığını söyledi.

Saget’in ailesinin BuzzFeed News’e yaptığı açıklamada, yetkililerin ölümcül yaralanmanın muhtemelen kafasına çarpmaktan kaynaklandığını ve uyuşturucu veya alkolün ölümünde etken olmadığını belirlediklerini söyledi.

65 yaşındaki Full House yıldızı, stand-up turnesi için seyahat ettiği Florida’da bir otel odasında 9 Ocak’ta öldü.

Saget ailesi açıklama yaparken şu sözlere yer verdi: “Bob’un vefatından bu yana geçen haftalarda, Bob’un hayranlarından bize büyük teselli veren ve sonsuza dek minnettar olduğumuz inanılmaz sevgi karşısında şaşkına döndük. Birlikte yas tutmaya devam ederken, herkesten Bob’un bu dünyaya getirdiği sevgiyi ve kahkahayı ve hepimize öğrettiği dersleri hatırlamasını istiyoruz: Herkese karşı nazik olmak, sevdiğiniz insanlara onları sevdiğinizi bildirmek, sarılmalar ve kahkahalar ile zor zamanlarla yüzleşmek.”

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