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Ünlü oyuncu Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli serisi kadrosuna katıldı

Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi için Oscar ödüllü oyuncu Brie Larson ile anlaşıldığı açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:17 - 11 Nisan 2022 Güncellenme:
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Ünlü oyuncu Brie Larson, Hızlı ve Öfkeli serisi kadrosuna katıldı

Oscarlı oyuncu Brie Larson, ülkemizde “Hızlı ve Öfkeli” olarak gösterime giren “Fast and Furious” film serisinin kadrosuna katıldı. Haber, serinin başrol oyuncusu Vin Diesel tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Ünlü oyuncu Vin Diesel müjdeli haberi sosyal medyadan paylaştı.

Larson ile fotoğrafını yayınlayan Diesel, “Aileye hoş geldin,” ifadesini kullandı. Seriye son olarak “Aquaman” ile tanınan Jason Momoa katılmıştı.

Justin Lin'in yöneteceği serinin 10. filminin, 7 Nisan 2023'te gösterime gireceği belirtildi.

Kadroda Diesel, Larson ve Momoa'nın yanı sıra Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris ve Sung Kang'un yer alması bekleniyor.

Serinin dokuzuncu filmi, dünya genelinde elde ettiği 681.5 milyon ABD doları hasılatla pandemi döneminde rekor kırmıştı.

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