Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul’dan Kanal İstanbul tepkisi

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul da Kanal İstanbul'a tepki gösterdi. Ertuğrul, "Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mi mesela?" diye sordu.

Dağ, Afilli Aşk, Yanımda Kal, Ailecek Şaşkınız gibi yapımlarda rol alan Çağlar Ertuğrul, Kanal İstanbul ve yerli otomobil ile ilgili farklı önerilerde bulundu.

“Kanal projesine harcanacak para ülke genelinde yenilenebilir enerjiye harcansa daha iyi olmaz mi mesela?” diye soran Ertuğrul, “Hem çevreci yatırım olur hem de yabancı enerji kaynaklarına muhtaçlık kalkar” yazdı. Tweet’lerinde “#hayaller, #gerçekler” hastagh’ini kullanan Ertuğrul, yerli otomobil ile ilgili de şöyle dedi:

“Ve yerli otomobil üretmek yerine dünyanın yönünü elektrikli arabalara çevirdiği dönemde şarj istasyonu alt yapısını ve toplu taşımayı geliştirmek daha kalıcı ve çevreci bir proje olur sanki”

‘SİYASET YAPMA’ DİYENLERE CEVAP VERDİ



Ertuğrul’un bu tweet’lerine anlam verilemeyen tepkiler de geldi. Ünlü oyuncu, “Siyaset yapma” telkininde bulunanlara ifade ve düşünce özgürlüğünü hatırlatan güzel bir cevap verdi ve İnsanlar fikirlerini özgürce paylaşsın, isteyen istediğini takip etsin diye bir siteye kaydoluyorsun ‘fikrini kendine sakla’ diye mesaj geliyor internet büyük nimet cidden.”



