Ünlü oyuncu Cindy Williams hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu Cindy Williams 75 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun, kısa süreli hastalığının ardından yaşama gözlerini yumduğu açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Ailesi pazartesi günü yaptığı açıklamada, popüler sitcom Laverne & Shirley’de Penny Marshall’ın Laverne’sinin karşısında Shirley’i canlandıran Cindy Williams’ın öldüğünü söyledi.

Aile sözcüsü Liza Cranis aracılığıyla yapılan açıklamada, Williams’ın kısa bir hastalıktan sonra çarşamba günü 75 yaşında Los Angeles’ta öldüğünü söyledi.

Çocuklarının adına yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: “Nazik, komik annemiz Cindy Williams’ın vefatı bize asla tam anlamıyla ifade edilemeyecek aşılmaz bir üzüntü yaşattı. Onu tanımak ve sevmek bizim neşemiz ve ayrıcalığımız oldu. Türünün tek örneğiydi, güzeldi, cömertti ve parlak bir mizah anlayışına ve herkesin sevdiği ışıltılı bir ruha sahipti.”

Cindy Williams, ‘Laverne & Shirley’ dizisinde canlandırdığı Shirley Feeney karakteriyle de tanınıyordu. Ayrıca yönetmen George Lucas’ın 1973 yapımı Gençlik Yılları (American Graffiti) filminde ve yönetmen Francis Ford Coppola’nın 1974 yapımı Konuşma (The Conversation) filminde rol aldı ve Oscar’a aday gösterildi. Ama en çok 1976’dan 1983’e kadar ABC’de yayınlanan ve en popüler şovlar arasında yer alan Laverne & Shirley ile tanınıyordu.

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