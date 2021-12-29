Ünlü oyuncu Covid olduğunu duyurdu

Hugh Jackman, corona virüsü testinin pozitif olduğunu duyurdu. Oyuncunun Covid olduğunu açıklamasının ardından gösterileri iptal ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Jackman, Instagram’da paylaştığı videoda, “Bu sabah Covid testimin pozitif çıktığını benden duymanızı istedim. Semptomlarım soğuk algınlığı gibi: Boğazım kaşınıyor ve biraz burun akıntım var ama iyiyim. Daha iyi olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ve temize çıkar çıkmaz sahneye geri döneceğim” dedi.

Jackman’ın videosunu yayınlamasından kısa bir süre sonra, Broadway’deki Winter Garden Theatre’da “The Music Man”in iptal edildiği de duyuruldu. Biletlerin iade edilebileceği gibi değiştirilebileceği de belirtildi ve Jackman’ın 6 Ocak’ta gösteriye geri döneceği söylendi.

Profesör Harold Hill olarak rol alan Hugh Jackman’ın yanı sıra diğer birçok Tony ödüllü oyuncu da gösteride yer alıyor: Marian Paroo rolünde Sutton Foster, Marcellus Washburn rolünde Shuler Hensley, Mayor Shinn rolünde Jefferson Mays, Bayan Shinn rolünde Jayne Houdyshell ve Bayan Paroo rolünde Marie Mullen.

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