Ünlü oyuncu Damızlık Kızın Öyküsü’nden ayrıldığını duyurdu

Alexis Bledel, Margaret Atwood'un kitabından uyarlanan dizi Damızlık Kızın Öyküsü'nden ayrıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Alexis Bledel, hit Hulu dizisi Damızlık Kızın Öyküsü’nden (The Handmaid’s Tale) ayrılıyor. Bledel, 2017’deki başlangıcından bu yana ödüllü distopik dramada Emily Malek namı diğer Ofglen rolünü canlandırıyordu. Oyuncu, Variety’e yaptığı açıklamada ayrılığını duyurdu:

“Uzun süre düşündükten sonra, Damızlık Kızın Öyküsü’nden şu anda uzaklaşmam gerektiğini hissettim. Emily için bu kadar gerçekçi ve yankı uyandıran sahneler yazdığı için Bruce Miller’a ve destekleri için Hulu, MGM, oyuncu kadrosu ve ekibe sonsuza dek minnettarım.”

Bledel, gösteriden ayrılma kararı için belirli bir neden belirtmedi.

Margaret Atwood’un 1985 tarihli romanından uyarlanan dizide kadınlar erkeklerin çok altında kabul ediliyor ve okuma, para kullanma gibi temel haklardan mahrum bırakılıyor.

Bledel, dizideki rolüyle dört Emmy adaylığı elde etti. Elisabeth Moss’la oynadığı dramada rol almadan önce, Bledel en çok 2000’den 2007’ye kadar süren “Gilmore Girls”teki Rory Gilmore rolüyle tanınıyordu.

The Handmaid’s Tale’in beşinci sezonunun yayınlanma tarihi ise henüz açıklanmadı.

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