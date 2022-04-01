Ünlü oyuncu emekli olmaya karar verdiğini açıkladı

Jim Carrey 45 yıllık kariyerinden sonra emekli olmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, yeni bir röportajda "Yeterince yaptım" diyerek, artık oyunculuğu bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Bir dönem Hollywood’un komedi yapımlarının aranan ismi olan Jim Carrey, kariyeri ile ilgili aldığı kararla herkesi şaşırttı. 31 Mart Perşembe günü Access Hollywood’da Kit Hoover’a konuşan ünlü oyuncu, “Emekli oluyorum. Oldukça ciddiyim” dedi.

Kanada doğumlu yıldız, çok önemli bir senaryo, proje olmadığı müddetçe artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı: “Eğer melekler altın mürekkeple yazılmış bir tür yazı getirirlerse, insanların görmesinin gerçekten önemli olacağı söyleniyorsa, yapabilirim. Ama artık bir ara veriyorum. Sakin hayatımı gerçekten seviyorum ve tuval üzerine resim yapmayı gerçekten seviyorum ve ruhsal hayatımı gerçekten seviyorum ve hissediyorum ki yeterince var ve bu işi yeterince yaptım.”

Carrey kariyeri boyunca; Maske, Salak ile Avanak, Batman Daima, Yalancı Yalancı, Bay Evet, Truman Show ve Sil Baştan gibi gibi birbirinden başarılı yapımda rol aldı.

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