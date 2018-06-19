Ünlü oyuncu Erol Keskin’e vefa

Erol Keskin, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, kurulduğu günden bu yana eğitmen olarak görev alıyordu. Ünlü oyuncu ve rejisör Keskin'in adı, sahne sanatları bölümünde yıllarca derslerini sürdürdüğü çalışma salonuna veriliyor.

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Keskin’in adı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Sahne Sanatları Bölümü’ne verildi. Dün düzenlenen mezuniyet töreninin ardından saat 18.30'da, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü’nde, sanatçının rol aldığı oyunlarda kullandığı köstüm ve aksesuarlardan oluşan sergi alanının açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Kemal Biçerli ile sanatçının eşi Suna Keskin'in, öğrencilerinin, bölümün öğretim elemanlarının, mezunların ve ailelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen seremoninin ardından, mezunlar tarafından hazırlanan ‘Montserrat-Özgürlüğün Bedeli’ adlı oyun, aynı gün ‘Erol Keskin Salonu’nda sahnelendi.

EROL KESKİN KİMDİR?

1931 yılında İstanbul'da doğan Erol Keskin, çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde oyuncu, rejisör, senarist olarak görev almıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında genel sanat yönetmenliği de yapmış olan Erol Keskin, 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi senaryo ödüllerinin; 2001'de 20. İstanbul Film Festivali, 12. Orhan Arıburnu Ödülleri ve 23. Siyad Türk Sineması Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahibidir. Bunların yanında 2004 yılında 8. Afife Tiyatro Ödüllerinde yılın en başarılı erkek oyuncusu seçilmiştir. 2013'te ise 17. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında Muhsin Ertuğrul Özel Ödülüne layık görülmüştür.