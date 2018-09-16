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Ünlü oyuncu Gerard Depardieu, Türk vatandaşı olmak istiyor
Ünlü oyuncu Gerard Depardieu, Türk vatandaşı olmak istiyor
2013 yılında Rus vatandaşlığına geçen Fransız asıllı oyuncu Gerard Depardieu, Türk vatandaşı olmak istediğini açıkladı. 
Kültür Sanat 16 Eylül 2018 - 15:27

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 70. kuruluş yılı kutlamaları için Kuzey Kore’de bulunan Depardieu, Aydınlık’a yaptığı açıklamada Türk vatandaşlığı almak istediğini söyledi. Cezayir vatandaşlığının bulunduğunu da sözlerine ekleyen Depardieu, önümüzdeki ay Türkiye’ye geleceğini duyurarak, “Ekim ayında Türkiye'de olacağım ve Erdoğan'la da görüşeceğim” dedi.

TEPKİ GÖSTERDİ, RUS VATANDAŞI OLDU

69 yaşındaki Depardieu, 3 Ocak 2013’te Putin tarafından Rus vatandaşlığına kabul edildi. Fransız oyuncunun Rus vatandaşlığına geçme nedeni ise Fransa’da çıkan zenginlere yönelik vergilendirme yasasına tepki göstermekti… Fransa’da 2012 Başkanlık Seçimleri’nde sağcı politikacı Nicolas Sarkozy’yi destekleyen Depardieu’nun Küba’da da petrol yatırımları bulunuyor.

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