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Ünlü oyuncu Güven Hokna DSP’den aday olmuştu! Aldığı oy oranı belli oldu…
Ünlü oyuncu Güven Hokna DSP’den aday olmuştu! Aldığı oy oranı belli oldu…
Üsküdar'da belediye başkan adayı olan oyuncu Güven Hokna, 0,97 oranında oy aldı. 
Kültür Sanat 1 Nisan 2019 - 02:27

Sanat camiasında belediye başkan adayı olan isimlerden birisi de Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Güven Hokna’ydı. Hokna, DSP’nin Üsküdar Belediye Başkan adayı olmuştu. Üsküdar’da Hokna’nın aldığı oy oranı belli oldu. Hokna, sadece 3 bin 83 oy aldı. Aldığı oy oranı ise yüzde 0,97’ydi.

Yüzde 95,80 oranındaki sandığın sayıldığı Üsküdar’da AKP, yüzde 47,96 oranında oy aldı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 45,55 olarak görüldü.

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