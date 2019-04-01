Ünlü oyuncu Güven Hokna DSP’den aday olmuştu! Aldığı oy oranı belli oldu…

Sanat camiasında belediye başkan adayı olan isimlerden birisi de Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Güven Hokna’ydı. Hokna, DSP’nin Üsküdar Belediye Başkan adayı olmuştu. Üsküdar’da Hokna’nın aldığı oy oranı belli oldu. Hokna, sadece 3 bin 83 oy aldı. Aldığı oy oranı ise yüzde 0,97’ydi.

Yüzde 95,80 oranındaki sandığın sayıldığı Üsküdar’da AKP, yüzde 47,96 oranında oy aldı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 45,55 olarak görüldü.