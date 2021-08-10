Ünlü oyuncu hayranlarını üzdü: MS teşhisi kondu

Bir dönem Türkiye'de de çok popüler olan "Evli ve Çocuklu" isimli dizi ile tanınan Emmy ödüllü oyuncu Christina Applegate, sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaparak hayranlarını üzdü. Applegate, kendisine MS teşhisi konulduğunu duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Emmy ödüllü oyuncu Christina Applegate bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Twitter’dan, “Birkaç ay önce bana MS (multip skleroz) teşhisi konuldu. Çok garip bir yolculuk oldu fakat bu durumda olduğunu bildiğim insanlar tarafından destek görüyorum. Zor bir yolculuk fakat hepimizin bildiği gibi yollar ilerlemek içindir” dedi.

Applegate, hayranlarından ve basın mensuplarından mahremiyet isterken, “Bunları yaşarken sizden tek istediğim mahremiyet” dedi.

2003 yılında konuk oyuncu olarak rol aldığı Friends dizisindeki rolüyle Emmy kazanan kariyeri boyunca Emmy ödüllerine çok aday oldu. Applegate, genç yaşta rol aldığı ve bir dönem Türkiye’de de yayınlanan “Evli ve Çocuklu” (Married With Children) dizisiyle şöhrete kavuşmuştu. Ünlü oyuncuya 2008’de meme kanseri teşhisi konmuştu.

MS NEDİR?

Multipl skleroz, merkezi sinir sistemine saldıran kronik bir hastalıktır. Beyin, omurilik ve optik sinirleri etkiler. Merkezi sinir sisteminde (CNS) sinir lifleri onları koruyan miyelin bir kılıfla çevrelenir. Miyelin ayrıca sinirlerin elektrik sinyallerini hızlı ve verimli bir şekilde iletmesine yardımcı olur. MS'de miyelin kılıfı birden fazla alanda kaybolup skar (iz) veya skleroz bırakır. Multipl skleroz “birden fazla alanda skar dokusu” anlamına gelir. Miyelinin bulunmadığı bölgelere plak veya lezyon denir.

Lezyonlar kötüleştikçe, sinir lifleri kırılabilir veya hasar görebilir. Sonuç olarak, beyinden gelen elektriksel impulslar (uyarılar) hedef sinire sorunsuz bir şekilde akmaz. Miyelin olmadığında, lifler elektriksel impulsları hiç yapamazlar. Beyinden kaslara mesajlar iletilemez.

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