Ünlü oyuncu Helen Mirren yasta: Üvey oğlu 52 yaşında yaşamını yitirdi

Ünlü oyuncu Hele Mirren'in üvey oğlu Rio Del Valle Hackford, 52 yaşında yaşama gözlerini yumdu...

Sozcu.com.tr

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Ödüllü oyuncu Helen Mirren’in eşi yönetmen Taylor Hackford’un oğlu olan Hackford, Jonah Hex, Swingers, Treme ve The Mandalorian gibi yapımlarda rol almıştı. Hackford’un Perşembe günü Huntington Beach’te yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hackford’un kardeşi Alex Hackford bir açıklama yaparken ağabeyinin bir hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi. Hackford, hastalığın detaylarını ise kamuoyu ile paylaşmadı. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra gece kulübü işlettiği için de tanınıyordu. Matador, One-Eyed Jacks ve Pal’s Lounge isimli mekanların sahibi olan Hackford, The Mandalorian dizisinde seslendirmesini Taiki Waititi’nin üstlendiği IG-11’i canlandırıyordu. Hackford en son Pam& Tommy’de rol üstlenmişti.