Ünlü oyuncu Joe Turkel 94 yaşında hayatını kaybetti

Cinnet (The Shining) ve Bıçak Sırtı (Blade Runner) gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan Joe Turkel, California'daki St. John Hastanesinde hayatını kaybetti. Tukel kariyeri boyunca 140'tan fazla yapımda rol almıştı.

Yönetmen Stanley Kubrick ile Son Darbe (The Killing), Zafer Yolları (Paths of Glory) ve Cinnet (The Shining) olmak üzere üç ikonik filmde rol alan Joe Turkel 94 yaşında hayatını kaybetti.

1927’de Brooklyn’de doğan Turkel, 17 yaşında orduya katıldı ve 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’da görev yaptı. Bir yıl sonra, oyunculuk yapmak için California’ya taşındı ve ilk defa 1949’da “City Across the River”da rol aldı.

Turkel, 40 yıllık kariyeri boyunca Macera Gemisi (The Sand Pebbles) ve Sevgililer Günü Katliamı gibi filmlerde rol aldı. Son filmi 1990’da Ayın Karanlık Yüzü (The Dark Side of the Moon) oldu. Ayrıca pek çok televizyon dizisinde yer aldı.

The Post’un haberine göre, ölümünden önce “Başarının Sefaleti” isimli bir anı kitabını tamamladı. Kitabın bu yıl içinde ailesi tarafından yayınlanması planlanıyor.

