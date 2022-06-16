Ünlü oyuncu Kevin Spacey hakim karşısına çıkıyor

Cinsel saldırı ve taciz suçlamaları yöneltildikten sonra kariyeri tepetaklak olan ünlü oyuncu Kevin Spacey bugün hakim karşısına çıkmak üzere Londra'da kamuoyunun karşısına çıktı.

Sozcu.com.tr

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Cinsel saldırı ve tecavüz suçlamaları yöneltilen Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey bugün adını temize çıkarmak adına Londra’da hakim karşısına çıkıyor…

Sabah saatlerinde Londra’da mahkemeye giriş yapan ve yoğun bir magazinci kalabalığının arasında görülen Spacey’e avukatları eşlik etti. Westminster’daki duruşmaya Spacey gözlükleri ve açık mavi renkli bir takım elbiseyle geldi.

İngiliz polisi Spacey’nin Mart 2005 ile Nisan 2013 arasında cinsel saldırı ve tacizde bulunduğunu açıklamış ve soruşturma başlatılmıştı. Spacey’nin şu an yaşları 40 ve 30 olan erkeklere cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. İngiliz yetkililer olayların dördünün İngiltere’de birinin ise ülkenin batısındaki Gloucestershire’da gerçekleştiğini duyurmuştu.

Amerikan Güzeli isimli filmle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü alan ve Olağan Şüpheliler ile en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar heykelciğini kazanan Spacey daha önce bu iddiaları yalanlamıştı.

Suçlu bulunması durumunda Spacey’nin minimum 6 ay hapis yatabileceği belirtilirken maksimum ceza ise müebbet hapis. Bir süre İngiltere’de yaşayan Spacey, Londra’daki Old Vic tiyatrosunun sanat direktörü olarak 2004-2015 yılları arasında görev yapmıştı.

HAKİM KARŞISINA SADECE ADINI SÖYLEDİ

Hakim karşısına çıkan Kevin Spacey sadece tam ismini ve Londra’daki adresini söylemek için söz aldı. Duruşma esnasında hiçbir duygusal tepki vermemesi İngiliz medyasının dikkatini çekerken avukatı Patrick Gibbs, “Bay Spacey, hakkındaki bütün suçlamaları sonuna kadar reddediyor” dedi.

Gibbs, “Hayatına devam edebilmesi için bu iddialara yanıt vermesi gerekiyor ve her zaman bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti” ifadesini kullandı.