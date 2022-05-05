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Ünlü oyuncu Meg Ryan 20 yıl sonra romantik komediye dönüyor

“When Harry Met Sally” ve “Sleepless in Seatle” filmlerinin yıldızı Meg Ryan, 20 yıl aradan sonra romantik komedi türüne dönüyor.

Sozcu.com.tr
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Ünlü oyuncu Meg Ryan 20 yıl sonra romantik komediye dönüyor

Ryan, “What Happens Later” isimli filmde “X Files” ile tanınan David Duchovny ile oynayacak.

Ryan, aynı zamanda filmi yönetecek.

Filmin öyküsü, eski sevgili olan Willa ve Bill'in yıllar sonra hava muhalefeti nedeniyle havaalanında mahsur kaldıkları bir akşam karşılaşmalarına odaklanacak.

Steven Dietz'in “Shooting Star” oyunundan uyarlanan senaryo, Dietsz'in yanı sıra Ryan ve Kirk Lynn tarafından yazıldı.

Çekimlerine Arkansas'ta yılın sonuna doğru başlanacak film 2023'te vizyona girecek.
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