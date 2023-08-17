Ünlü oyuncu meğer Barbie filminde olmayı çok istemiş

Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie, tüm dünyada gişe rekorları kırarken filmin başarılı yönetmeni Greta Gerwig'in daha önce beraber çalıştığı ünlü oyuncuların da filmde yer almak için çekimlere katıldığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Barbie, 21 Temmuz’da vizyona girdiğinden beri beyaz perdede adeta fırtınalar estiriyor. Sinema dünyasının gıpta ile baktığı filmin oyuncu kadrosunda yer almayan isimler de bu projede yer almadıkları için başlarını taşlara vuruyorlar.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Barbie yönetmeni Greta Gerwig de bu durumu pekiştiren açıklamalar yaptı. Daha önce Küçük Kadınlar ve Uğurböceği filmlerinde beraber çalıştığı Timothée Chalamet ile Saoirse Ronan’ın Barbie’de yer almak için çekimlere katıldıklarını ancak programları uymadığı için rol alamadıklarını anlattı.

Gerwig, “İkisini de bu işe sokmaya çalıştım. Ama olmadı. Timothée sete gelip ‘Bunda olmalıydım’ dedi ve ona ‘Biliyorum! Neden bunun içinde değilsin?’ dedim ben de” diye anlattı.

Gerwig sözlerine şu şekilde devam etti: “Onları çok seviyorum. Çocuklarım olmadan bir şeyler yapıyormuşum gibi geldi. Demek istediğim, onların anneleri değilim ama bir bakıma da anneleri gibi hissediyorum.”

Barbie, stüdyonun 100 yıllık tarihinde yerel gişede en çok hasılat yapan Warner Bros filmi oldu.

16 Ağustos Çarşamba günkü rakamlar, Barbie’nin yerel gişe hasılatını 537,5 milyon dolar olarak belirledi ve böylece resmi olarak da Nolan’ın 2008 süper kahraman filmi The Dark Knight’ın (536 milyon dolar) önüne geçmiş oldu.

Film aynı zamanda Barbie ve Ken rollerini canlandıran Margot Robbie ve Ryan Gosling’in de şimdiye kadarki en yüksek hasılatlı filmleri oldu.

Barbie’nin başarısından sonra da Mattel, diğer oyuncakları, oyunları ve markaları için 17 film daha planladığını duyurdu.

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