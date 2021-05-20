Ünlü oyuncu ölümden döndü, Salma Hayek, Covid nedeniyle yaşadığı zor zamanları anlattı

Variety ile yaptığı yeni bir röportajda corona virüsü ile olan gizli savaşını anlatan Salma Hayek, pandeminin ilk günlerinde kendisinin de virüsle savaştığını açıkladı: “Doktorum çok kötü olduğu için hastaneye gitmem için bana yalvardı. Ona, ‘Hayır, teşekkür ederim evde ölmeyi tercih ederim' dedim.”

Evinde bir odada yedi hafta geçirdiğini belirten oyuncu, bir noktadan sonra oksijen verildiğini ve hâlâ enerjisini tam olarak geri kazanamadığını anlattı.

Salma Hayek, röportajda tartışma yaratacak sözler de söyledi. Oyuncu, endüstrideki eşitsizliğe de dikkat çekti: “Kadınsanız, çok başarılı bir filmdeyseniz ve en sevdikleri karakter olduğunuzu söylemiş olsalar da gişenin tüm kredilerini erkeklere verirler.”

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