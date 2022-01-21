Ünlü oyuncu Pamela Anderson 5’inci kez boşanıyor

80'li ve 90'lı yıllara damga vuran ünlü oyuncu Pamela Anderson, yaklaşık bir yıl önce evlendiği eşiyle ayrılma kararı aldı. Anderson böylelikle 5'inci kez boşanacak.

Sozcu.com.tr

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Sahillere Güvenlik dizisiyle şöhrete kavuşan Kanadalı oyuncu ve manken Pamela Anderson, 5’inci kez boşanma kararı aldı…

2020 yılının Aralık ayında ufak bir seremoni ile Dan Hayhurst ile evlenen 54 yaşındaki Anderson’ın ilişkiyi tükettiği öne sürüldü. Corona virüsü salgını dolayısıyla kendi koruma ekibinde görev alan Hayhurst ile yakınlaşmış ve çift bir süre ilişki yaşadıktan sonra evlenme kararı almıştı.

Çiftin ayrıldığı ve Pamela Anderson’un boşanmak için resmi başvuruda bulunduğu da kaydedildi. Geçen yıl Şubat ayında bir televizyon programına röportaj veren Anderson ve Hayhurst, “Biz pandemide tanıştık ve asla karantinadan çıkmak istemiyoruz” demişti.

1995 yılında Mötley Crue grubunun davulcusu Tommy Lee ile evlenen ve 3 yıl evli kalan Anderson, daha sonra Kid Rock, Rick Solomon ile evlenmişti. Anderson, Solomon’la iki kere evlenip iki kere boşanmıştı.

Bir süre futbolcu Adil Rami ile adı anılan Anderson, 2020’de Hollywood yapımcısı Jon Peters ile evlendiğini açıklamış fakat daha sonra resmi olarak hiç evlenmediklerini duyurmuştu.

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