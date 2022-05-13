Ünlü oyuncu sadece erkeklerden oluşan sette yaşadığı korkuyu anlattı

Amerikalı ünlü oyuncu Andie MacDowell, tamamı erkeklerden oluşan bir film setinde geçirdiği panik atağı anlattı.

Sozcu.com.tr

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90’lı yıllarda çektiği “Dört Nikah Bir Cenaze” ve “Bugün Aslında Dündü” gibi filmleriyle tanınan ünlü aktris Andie MacDowell, 2016 yılında katıldığı bir filmin setinde tamamen erkeklerden oluşan ekibi görünce dehşet ve panik atak yaşadığını belirtiyor.

Guardian’ın haberine göre, MacDowell şaşkınlığını şu sözlerle anlattı: “Gerçekten çok üzülmüştüm. Bir iş yapmaya gittim, bir günlük iş ve ilk panik atağımı geçirdim. Bir şey çekmeye hazırlanıyordum, arkamı döndüm ve bir oda dolusu adam vardı. Bir erkek denizi gibi. Kendimi gerçekten kötü hissettim, dizlerimin bağı çözüldü.”

“ERKEKLERLE BİR DERDİM YOK”

Marie Claire’e konuşan 64 yaşındaki aktris, sette kendini toparlamaya çalışmak için sahte bir banyoya çekildiğini, aynada kendisine bakıp “Kendini topla” dediğini söyledi.

Aktris, “Başka bir kadın görmemek beni korkuttu. Erkeklerle alakalı bir sorunum olduğundan değil. Yapmıyorum! Sadece büyük erkek gruplarını sevmiyorum. O zamandan beri, etrafa bakıp setteki kadınları bulmanın bilincinde oldum, rahat olmak için…” diye ekledi.

MacDowell, panik atak geçirdiği sırada yer aldığı prodüksiyonun adını vermedi. Ancak 2017’de vizyona giren “Love After Love”, “Only the Brave” ve “Christmas Inheritance” isimli üç filmde rol aldı. Üçünün de set ekibi erkek ağırlıklıydı.

Ünlü aktris ayrıca, 2017 yılında, cinsel taciz ya da cinsel saldırıya karşı başlatılan #MeToo hareketi hakkında da konuştu. MacDowell, yeni durumu “Sette farkı görüyorsunuz. Artık daha çok kadın var” şeklinde yorumladı.

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